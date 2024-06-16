Духовное управление мусульман России осудило захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман России выразило категорическое осуждение в связи с захватом заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. В заявлении первого зампредседателя ДУМ РФ муфтия Дамира Мухетдинова говорится, что подобные действия не имеют ничего общего с ценностями и целями ислама.



— К великому сожалению, в священный для мусульман день праздника Курбан-байрам в месяце Зуль-Хиджа, запретном для всякой агрессии, называющие себя приверженцами ДАИШ [арабское наименование ИГ] (запрещенной в РФ группировки) подозреваемые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, — сообщается в заявлении.

Муфтий также отметил, что это не первый подобный акт в священные для мусульман праздничные дни. По его мнению, подобные действия «инспирированы и организованы недругами России специально для подрыва межрелигиозного и межнационального согласия».

Особое беспокойство вызывает тот факт, что Ростов-на-Дону — фактически прифронтовой город в условиях специальной военной операции. Муфтий призвал всех людей доброй воли беречь гражданское согласие, не позволять врагам вбить клин между народами России, сохранять адекватность восприятия и решимость противостоять всем формам экстремизма и терроризма.

Напомним, обвиняемые, находящиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двоих сотрудников. Они требовали предоставить им автомобиль и свободный выезд. На данный момент преступники ликвидированы в ходе спецоперации. Сотрудники СИЗО освобождены и находятся в безопасности.