Германия заблокировала принятие решения о санкциях на российский газ
Германия не позволила странам ЕС принять решение о запрете сжиженного природного газа из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание Politico.
По информации издания, страны ЕС были близки к сделке, которая предполагала запрет на реэкспорт российского СПГ из портов Евросоюза и финансирование постройки терминалов Арктического и Балтийского СПГ. Однако переговоры потерпели крах «в последнюю минуту».
— Давным-давно говорили, что мы всегда должны винить Венгрию, а теперь это Германия, — подчеркнул один дипломат, знакомый с ходом переговоров.
Берлин выразил обеспокоенность расширением ограничений, которые могли бы заставить компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать санкционные энергоносители из России.
Напомним, что ранее власти США, Канады и Великобритании расширили список санкций в отношение России.
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