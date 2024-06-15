Германия заблокировала принятие решения о санкциях на российский газ

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Германия не позволила странам ЕС принять решение о запрете сжиженного природного газа из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание Politico.

По информации издания, страны ЕС были близки к сделке, которая предполагала запрет на реэкспорт российского СПГ из портов Евросоюза и финансирование постройки терминалов Арктического и Балтийского СПГ. Однако переговоры потерпели крах «в последнюю минуту».

— Давным-давно говорили, что мы всегда должны винить Венгрию, а теперь это Германия, — подчеркнул один дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Берлин выразил обеспокоенность расширением ограничений, которые могли бы заставить компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать санкционные энергоносители из России.

Напомним, что ранее власти США, Канады и Великобритании расширили список санкций в отношение России.