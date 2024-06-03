Инвестиционный совет одобрил семь проектов в Татарстане на 2,9 миллиарда рублей

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня в Доме правительства РТ прошло заседание Инвестиционного совета под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова. Совет одобрил семь инвестиционных проектов на территории трех районов республики: Тукаевском, Агрызском и Нурлатском.

Самый крупный по объемам вложений касается строительства складского логистического комплекса в Набережных Челнах. Другой — создания спортивно-оздоровительного акватермального комплекса «Термы» также на территории автограда. Среди остальных проектов — возведение цементного терминала, создание промпарка в Агрызе, производство мебельных фасадов и другие предприятия.

На предыдущем инвестсовете в конце марта одобрили 10 инвестиционных проектов на общую сумму 230 млрд рублей.

Василя Ширшова