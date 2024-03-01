На должность председателя Верховного суда России объявили набор кандидатов

Фото: Динар Фатыхов

В Высшей квалификационной коллегии судей объявили об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда. Информация размещена на сайте ВККС.

Кандидатам нужно успеть подать документы до 22 марта этого года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

По действующему законодательству кандидат на должность судьи должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и работать по профессии не меньше 10 лет.

Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда России с 1989-го года. Лебедев скончался 23 февраля.

Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять первый заместитель Петр Серков. На текущей должности он работает с 2009-го года.

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