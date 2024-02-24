Временным председателем Верховного суда России назначили Петра Серкова

Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять первый заместитель Петр Серков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Петр Серков является членом президиума Верховного суда. Должность первого зампреда суда занимает с 2009 года. Также является доктором юридических наук, профессором и заслуженным юристом страны.

Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного Суда России с 1989-го года. О его смерти стало известно сегодня.

Слова соболезнования в связи с его смертью выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

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