Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил ветеранов, личный, гражданский состав Вооруженных сил России и всех, кто прошел военную службу, с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник отмечается во всех уголках страны.

Президент добавил, что, склоняя голову перед подвигом ветеранов, страна всегда будет помнить, что именно советский народ отстоял свободу России, всей Европы и всего мира. Путин отметил, что солдаты и воины Российской армии продолжают славные воинские традиции нашей страны.

Глава государства также обратился к военным в зонах боевых конфликтов, отметив их мужество и смелость, добавив, что они сражаются за правое дело. Также он поблагодарил их за доблестное исполнение воинского долга.

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Разиль Самигуллин