Россия запросила заседание СБ ООН в годовщину принятия Минских соглашений

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в годовщину подписания Минских соглашений. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами. Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов, — написал он в своем telegram-канале.

Заседание состоится сегодня, 12 февраля, в 18.00 по московскому времени.

В сентябре 2014 года был подписан протокол о прекращении огня на территории ДНР и ЛНР, а уже в феврале в 2015 года были созданы Минские соглашения. Франция, Германия, Россия и Украина договорились мирно урегулировать ситуацию на Украине. Соглашения перестали действовать в феврале 2022 года, после того как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Позднее лидеры европейских стран признались в обмане России с помощью этих соглашений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов