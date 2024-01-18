В Татарстане завершили проверку безопасности льда в купелях

В Татарстане сотрудники МЧС завершили проверку безопасности ледяного покрова в оборудованных для крещенских купаний местах. В этом году для погружений подготовлено 91 место, из которых 60 — на открытых водоемах. Ночью после освящения воды там будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Традиционные Крещенские купания в этом году пройдут в ночь на 19 января. Всего подготовлено 91 оборудованное место, включая 60 на открытых водоемах, и на всех будут дежурить специалисты.

Для безопасности людей во время погружений в ледяную воду спасатели будут выпускать желающих окунуться группами, чтобы не перегружать лед. Также на местах будет обеспечено дежурство скорой помощи и полиции.

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Маргарита Головатенко