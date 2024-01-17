Исследование: в Татарстане наиболее востребованы менеджеры по продажам

В январе 2024 года аналитики сервиса hh.ru выяснили, в каких отраслях и профессиях в Татарстане легче всего найти работу. Исследование показало, что компании из сфер «Розничная торговля» и «Информационные технологии» наиболее активны в найме сотрудников.

За последний месяц в Татарстане было открыто более 38 тысяч вакансий. Большая часть из них приходится на столицу региона — Казань. Также активно ищут сотрудников в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге.

В числе наиболее востребованных специалистов — менеджеры по продажам и работе с клиентами, продавцы-кассиры, водители и операторы контактного центра. Большинство вакансий предполагают полную занятость и полный рабочий день.

Почти половина работодателей готовы принять на работу соискателей без опыта. В каждой десятой вакансии требуется опыт от 1 до 3 лет, и только в небольшом проценте предложений о работе необходим опыт более 6 лет.

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