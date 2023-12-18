Жители Высокогорского района выступают против строительства нового ЖК в районе — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru / ТНВ

Жители Высокогорского района Татарстана выступают против постройки нового жилого комплекса. Сегодня в местном сельсовете жители Высокогорского поселения вместе с чиновниками пытались совместно принять решение по этому вопросу, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— Хотим жить на селе, понимаете? Мы переехали из города в село. А у меня за забором будет многоэтажка! Более того, переводят четыре участка, это сколько домов там поставят? Четыре участка по 20 «соток» — это у меня что, новый город будет за забором? — возмущается одна из местных жительниц.

Судя по новому плану землепользования, участки собираются перевести из категории индивидуальной жилой застройки (ИЖС) в среднеэтажную. Пока речь идет о строительстве только одного восьмиэтажного дома.

Многие местные жители переехали в село из Казани ради спокойной и комфортной жизни, а также лучшей экологии. По их словам, в селе уже не раз замечали риелтора, который предлагает выгодные условия покупки участка за немалую сумму.

Волнует местных жителей и вопрос инфраструктуры, которая, по их словам, уже сейчас не выдерживает таких нагрузок.

В администрации же уверяют, что действуют в рамках закона. По словам главы Высокогорского района Азата Хабибуллина, в первую очередь нужно понять, есть ли у администрации полномочия «не разрешать [застройку, — прим. ред.].

— Населением были поставлены совершенно правильные вопросы: это и пополняемость наших образовательных учреждений, и детских садов, перегруженность коммунальной инфраструктуры, отсутствие дорог... На все эти вопросы в порядке отработки замечаний администрация должна будет дать ответ: решаемы эти вопросы или не решаемые. А по отработке данных замечаний уже непосредственно совет муниципального района будет принимать решение: утверждать изменения правил землепользования или не утверждать, — объяснил прокурор Высокогорского района Алмаз Валиахметов.

Сегодня Госсовет Татарстана принял поправки в республиканский закон «О границах районов в городе Казани». В границы города включают территорию похоронного комплекса «Курган», спортивного комплекса «Динамо» и «Научного городка», которые уже являются частью столицы республики.

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Илина Хакимова