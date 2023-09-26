Министр юстиции России приедет в Казань на юридический форум
Министр юстиции России Константин Чуйченко приедет в Казань для участия в пленарном заседании II Казанского международного юридического форума (КМЮФ). Об этом сообщила декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина.
Рассчитывается, что форум соберет более 600 участников из десяти зарубежных стран. Состоится пленарное заседание с участием представителей федеральных органов государственной власти.
Участие в заседании примут замминистра образования России Константин Могилевский, депутат Госдумы Павел Крашенинников, президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик.
Напомним, II Казанский международный юридический форум пройдет в столице Татарстана 28 и 29 сентября. В деловой программе предусмотрены выступления ведущих экспертов и открытые панельные дискуссии по актуальным вопросам.
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