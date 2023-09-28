28 и 29 сентября в столице Татарстана пройдет II Казанский международный юридический форум. На мероприятии представители юридического, предпринимательского сообществ и органов государственной власти обсуждают сложные и важные вопросы с коллегами и партнерами. B деловой программе предусмотрены выступления ведущих экспертов и открытые панельные дискуссии по актуальным вопросам.
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