28 сен 2023

II Казанский международный юридический форум

II Казанский международный юридический форум

28 и 29 сентября в столице Татарстана пройдет II Казанский международный юридический форум. На мероприятии представители юридического, предпринимательского сообществ и органов государственной власти обсуждают сложные и важные вопросы с коллегами и партнерами. B деловой программе предусмотрены выступления ведущих экспертов и открытые панельные дискуссии по актуальным вопросам.

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