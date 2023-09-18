Кабмин Татарстана утвердил затраты госучреждений, осуществляющих спортивную подготовку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты государственных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по различным видам спорта. Сумма рассчитана на 2024—2026 годы, следует из постановления, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Затраты утвердили на спортивную подготовку по олимпийским и неолимпийским видам спорта в государственных физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, на одного обучающегося в спортивных школах республики и на одного обучающегося в специализированных отделениях олимпийского резерва спортивных школ олимпийского резерва. Еще деньги выделили на спортивную подготовку детей с ограниченными возможностями здоровья.

В перечень вошли 80 видов спорта. В частности, речь идет о баскетболе, бадминтоне, самбо, тяжелой атлетике, хоккее, футболе и т. д.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями республики, на 2024—2026 годы. На эти цели выделили 4,07 млрд рублей, подсчитало «Реальное время». В 2019 году на эти цели выделяли 2,3 млрд рублей. Таким образом, затраты увеличились на 1,7 млрд рублей.



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Айрат Назипов