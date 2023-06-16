В Генконсульстве КНР в Казани открыли соревнования по традиционной настольной китайской игре — видео

В саду генконсульства Китая в Казани открыли соревнования по традиционной настольной китайской игре го. Сами состязания начнутся 17 июня, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Очень хорошо, что данный вид спорта вызывает интерес у жителей республики. В нашей спортивной школе есть отделение по данному виду спорта. Несомненно, он служит таким мостиком объединяющим. Дает возможность тем людям, которые увлеклись этим видом спорта, познать историю и культуру другого народа, — отметил заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев.

На соревнования съехались более ста игроков со всей России. 30 из них представляют Татарстан. Победители этого этапа станут финалистами всероссийских игр.

— Прелесть игры в том, что здесь все очень абстрактно. К каждой ситуации ты должен подбирать свой ход, свой вариант развития событий, — поделилась мыслями одна из участниц состязаний.

Логическая настольная игра, по разным оценкам, зародилась в Китае от 2 до 5 тысяч лет назад. Только в XX веке она распространилась по всему миру.

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Елизавета Пуншева