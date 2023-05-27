В Татарстане стартовал книжный марафон «Китапстан»

Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РТ

«Может хоть сорокалетний ребенок взять и поучаствовать»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла Всероссийская акция «Библионочь». К ней приурочили старт республиканского книжного марафона «Китапстан». Этот проект, изначально созданный в виде летнего книжного марафона по идее Натальи Бородиной, запустили в прошлом году только в стенах НБ РТ. Теперь в нем сможет поучаствовать любой житель Республики: 20,5 тысячи копий отправили во все центральные библиотеки Татарстана.

«Китапстан» — это путеводитель-квест, перемещаясь по которому, можно отслеживать свой читательский прогресс. Параллельно с чтением предлагается выполнять разные задания: «Придумай и нарисуй свою обложку для книги» или «Опиши эту книгу одним словом». Путеводитель похож на настольную игру, поучаствовать в которой может не только ребенок, но и вся семья.

— На самом деле, возрастных ограничений вовсе нет. Может хоть сорокалетний ребенок взять и поучаствовать. Но мы ориентируемся именно на школьников, чтобы они за лето получили максимум удовольствия от чтения, поскольку у сорокалетних детей редко бывают каникулы длиной в три месяца, — пояснил заместитель директора НБ РТ Табрис Яруллин.

Главная тема визуального оформления игры-путеводителя — города и символы Республики Татарстан. Причем в выборе литературы ребенок никак не ограничен: это может быть и список книг на лето, и рекомендации библиотекаря, и личные предпочтения. Если участник захочет поделится своим читательским прогрессом, то может связаться с организаторами, по окончанию марафона наградят самых активных участников.

Ильдар Абузяров. Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РТ

Новый роман Ильдара Абузярова

В этом году «Библионочь» приурочили к Общероссийскому дню библиотек. Главная тема мероприятия — «Читаем вместе». Особое внимание организаторы обратили на такие жанры литературы, как фантастика, фэнтези и мистика. К примеру, на встрече «Лабиринт Минотавра и тайны подсознания» Ильдар Абузяров представил новый, после шестилетней паузы, «Корабль Тесея. Черно-белый роман».

Свое название он получил в честь мифического корабля Тесея, в котором часто заменяли какие-то отдельные доски, пока весь корабль не стал полностью обновленным благодаря постоянному ремонту. Сам Абузяров пояснил, что изначально произведение задумывалась как детектив, а миф о Тесее является «отличной подложкой» для подобного жанра.

— У меня в романе герой встречается со своим чудовищем. На самом деле, речь идет о нашем подсознании. Герой работает в метро, его подземные переходы, лабиринт — это подсознание, — сказал автор. — Мой герой терпит крушение, а я опускаю его в ад, чтобы он оттуда поднялся.

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Карина Аброськина