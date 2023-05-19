Марат Хуснуллин: в 2023 году в Мариуполе будет сдано 6 тысяч новых квартир

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В текущем году в Мариуполе будет сдано 6 тысяч новых квартир, а еще более 1,8 тысячи объектов получат отопление. Об этом на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, первой задачей при восстановлении Мариуполя стал запуск тепла:

— Всего в городе 1 839 объектов — это жилье и соцбыт. То, что нужно было запустить в первую очередь. В прошлом году нам удалось подключить порядка 1 430 объектов. В этом году мы ставим задачу подключить к теплу всех. Конечно, большую часть из них мы постараемся отремонтировать. Однако все сто процентов восстановить не получится, потому что есть сильно разрушенные здания, — сказал он.

Как отметил Хуснуллин, второй задачей является строительство 70 километров дорог. По словам вице-премьера, когда президент страны Владимир Путин посетил Мариуполь, он сам за рулем автомобиля проинспектировал их состояние. В связи с этим было принято решение об увеличении плана работ.

Кроме того, он рассказал, что в настоящий момент в регионе ведется активная подготовка к 1 сентября. Так, к началу осени планируется завершить реконструкцию Приазовского технологического университета. Как уточнил политик, вуз сможет принять около 6 тысяч студентов. Такая же задача стоит и по Мариупольскому государственному университету. Вместе с этим на сегодняшний день работы по восстановлению ведутся в Парке Победы и больнице ФМБА.

— Мы утвердили программу социально-экономического развития новых регионов, в которую вложили средства федерального и региональных бюджетов. Также мы расписали, чем будут помогать регионы-шефы. Самое главное, что для развития новых территорий сегодня нужно научиться привлекать частные инвестиции. Форум является хорошей площадкой, где можно поделиться опытом и посмотреть, что нужно делать для этого. Татарстан имеет большой и многолетний опыт в этой работе. Мы считаем, что этот опыт, безусловно, нужен для новых регионов, — поделился Хуснуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Президент прилетел на вертолете. Он осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.



Напомним, в ноябре 2022 года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план восстановления Мариуполя вполне реально выполнить за 2 года. Он подчеркнул, что на восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей.

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Максим Кокунин