В Татарстане до конца осени компенсируют рыбный ущерб после очистки Нижнекамского водохранилища

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», филиал «Средволгаводхоза» ФГБВУ «Центррегионводхоз» ищет подрядчика, который мог бы провести работы по компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам при расчистке участка Нижнекамского водохранилища. Стоимость контракта оценивается в 663 тысячи рублей.

Уточняется, что работы нужно провести в приустьевой части реки Мелекеска в районе Набережных Челнов. Планируется, что они будут завершены уже к 30 ноября текущего года. Таким образом, исполнитель должен будет самостоятельно вырастить и выпустить в данный водоем:

более 8,7 тысячи молодых особей стерляди (средняя штучная навеска 3,0 г; коэффициент промыслового возврата -5,5%; масса половозрелой особи — 0,586 кг),

5 тысяч таких же молодых толстолобиков (средняя штучная навеска 25,0 г; коэффициент промыслового возврата -5,0%; масса половозрелой особи — 4,5 кг).

Место, где будут выращиваться мальки, будет определено в согласовании с заказчиком. Уточняется, что транспортировка молоди рыбы будет выполняться строго в специально оборудованных емкостях с подачей кислорода. Выпуск рыбы будет также обсуждаться и согласовываться с филиалом «Средволгаводхоза», вплоть до времени и места.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в 2021 году Средневолжское территориальное управление Росрыболовства потребовало от компании «Татфлот» компенсации в связи с ущербом от деятельности компании на Куйбышевском водохранилище.



Выяснилось, что «Татфлот» с 2018 года намывал песок на четырех месторождениях, но не произвел требуемое законом зарыбление. В связи с этим в Арбитражный суд Татарстана были поданы четыре иска.

Всего компания должна была выпустить 131,2 тысячи мальков стерляди массой 10 г, чтобы компенсировать ущерб природе. 12,2 тысячи мальков — на Мысовском месторождении, еще около 20 тысяч — на месторождении «Сокольское-II-Смысловское», 23 тысячи — на Зеленоостровском, еще 76 тысяч — на Пушкинском.



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Максим Кокунин