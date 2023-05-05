Власти Брянской области опровергли информацию о попытке прорыва украинских ДРГ

Информация о попытке украинских диверсионных групп прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Александр Подольный.

— Такого не было. Нам такая информация не поступала. Со всеми, с кем нужно, я беседовал. Все хорошо, все спокойно, — прокомментировал он.

В telegram-каналах появились публикации о якобы попытке прорыва украинских боевиков на территорию Брянской области. Отмечалось, что они потерпели неудачу и отступили обратно.

Фото: commons.wikimedia.org/Serge Bystro

Напомним, в начале марта в приграничный район Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате теракта погибли два человека, также пострадал 10-летний ребенок.

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Айрат Назипов