Власти Брянской области опровергли информацию о попытке прорыва украинских ДРГ
Информация о попытке украинских диверсионных групп прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Александр Подольный.
— Такого не было. Нам такая информация не поступала. Со всеми, с кем нужно, я беседовал. Все хорошо, все спокойно, — прокомментировал он.
В telegram-каналах появились публикации о якобы попытке прорыва украинских боевиков на территорию Брянской области. Отмечалось, что они потерпели неудачу и отступили обратно.
Напомним, в начале марта в приграничный район Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате теракта погибли два человека, также пострадал 10-летний ребенок.
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