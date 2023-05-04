Кабмин Татарстана утвердит положение о мониторинге градостроительной деятельности
Кабмин Татарстана утвердит положение об осуществлении мониторинга градостроительной деятельности, гласит текст проекта постановления.
Положение устанавливает цель и задачи осуществления мониторинга градостроительной деятельности в республике, а еще определяет содержание работ для мониторинга, состав и периодичность предоставления сведений.
Объект мониторинга — градостроительное развитие территорий Татарстана, а предмет — сведения, которые необходимы для мониторинга. Мониторинг проводит ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан». Для этого необходимо собирать, систематизировать и анализировать сведения, которые предоставят участники информационного взаимодействия.
Мониторинг проводят, чтобы оценить развитие территорий Татарстана и определить необходимость внесения изменений в градостроительную документацию на региональном и муниципальном уровне.
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