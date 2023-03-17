В КДМЦ в Набережных Челнах назначили нового главного врача

В Набережных Челнах представили нового главного врача Камского детского медицинского центра. Им стал Альберт Хаертдинов, работавший в КФУ, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Альберт Хаертдинов начал трудовую деятельность в 1997 году. Тогда он проходил интернатуру по акушерству и гинекологии на базе РКБ, после чего ему была присвоена квалификация акушера-гинеколога.

Вплоть до 2016 года работал акушером-гинекологом в различных больницах. 26 апреля 2019 года переведен заведующим в акушерское отделение МСЧ КФУ. А с 2021 года он стал старшим преподавателем кафедры хирургических болезней постдипломного образования КФУ.

До этого пост главврача КДМЦ занимал Марат Насыбуллин. Эту должность он занимал с 24 августа 2020 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов