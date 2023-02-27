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Ушла из жизни заслуженный врач РТ Назира Садыкова

11:03, 27.02.2023

В Казани попрощались с заслуженным врачом РТ, одним из лучших иглорефлексотерапевтов республики Садыковой Назирой Шайхелисламовной — матерью недавно умершего бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

Коллектив Группы компаний ТАИФ выразил глубокие соболезнования супругу Назиры Шайхелисламовны — председателю Совета ветеранов здравоохранения Татарстана Наилю Садыкову.

«Искренне скорбим вместе с вами, Наиль Салахович, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери близкого Вам человека. Светлая память о Назире Шайхелисламовне, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в тексте соболезнования от имени Группы ТАИФ.

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