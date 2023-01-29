Коммунальщики вычищают подъездные пути к месту прощания с Маратом Садыковым

Улицу Бутлерова в Казани в воскресенье днем вычищают тщательнее, чем обычно — это связано с предстоящей церемонией прощания с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым, скончавшимся утром 29 января.

Коммунальщики также убирают снег с крыш всех домов по участку улицы до КГМУ.

Фото: realnoevremya.ru

Церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым состоится 30 января в здании Казанской государственной медицинской академии по адресу: ул. Бутлерова, 36. Начало церемонии запланировано на 08:30.



Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью главы Минздрава республики. Правительственную телеграмму он направил супруге министра. Телеграмму со словами соболезнования в связи с кончиной Марата Садыкова также направил руководитель Администрации президента Татарстана Асгат Сафаров.

Фото: realnoevremya.ru

В 1987 году Марат Садыков окончил Казанский государственный медицинский институт и поступил в клиническую ординатуру ГИДУВа. В 1996-м стал заместителем главврача консультативно-диагностического центра Городской клинической больницы №18, в 1999-м получил степень кандидата медицинских наук. В 2000 году возглавил Казанский онкологический диспансер, а в 2008-м — Городскую клиническую больницу №7 Казани. министром здравоохранения Садыкова назначили в 2018 году.

Усилия Марата Садыкова были высоко оценены: он был удостоен званий лауреата государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, «Заслуженный врач Республики Татарстан», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2018 году Садыков был удостоен Благодарности министра здравоохранения Российской Федерации. Среди его наград — нагрудный знак «Отличник здравоохранения» и медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко