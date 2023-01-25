Сбер в Приволжье развивает сотрудничество с крупнейшими вузами

Волго-Вятский банк Сбербанка поздравляет студентов и преподавателей с Днем студента, который в России отмечается 25 января. Сегодня территориальный банк успешно развивает сотрудничество с крупнейшими вузами Приволжья.



Одно из направлений сотрудничества — это стажировки и трудоустройство лучших студентов и выпускников. В 2022 году в Волго-Вятском банке Сбербанка практику и стажировку прошли 664 студента из ключевых вузов и ссузов региона — это порядка 50 высших учебных заведений и 400 средне-специальных. Волго-Вятский банк Сбербанка сотрудничает с такими учебными заведениями, как, например, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Перми, Казанским федеральным университетом, Удмуртским государственным университетом, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Мордовским ГУ им. Н.П. Огарева, Вятским ГУ, Чувашским ГУ им. И.Н. Ульянова, Владимирским ГУ им. Столетовых, Поволжским государственным технологическим университетом в Республике Марий Эл и многими другими.



В настоящее время кафедры Сбера работают на базе опорных вузов — НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, во Владимирском государственном университете, в Поволжском Государственным Технологическом Университете (Йошкар-Ола). Здесь студенты обучаются основам банковского дела у топ-менеджеров банка, получают дополнительные знания по цифровым дисциплинам, а также участвуют в проектных работах под наставничеством опытных кураторов из банка. Благодаря обучению на кафедре, студенты не только прокачивают необходимые профессиональные навыки, но и больше узнают о специфике работы в банке.



На базе Казанского федерального университета действует специализированная кафедра «Product Development», программа обучения на которой направлена на формирование знаний и практических навыков управления процессом разработки цифровых продуктов. Магистранты осваивают самые современные и эффективные методы организации процесса создания цифровых продуктов от работы с идеями и определения требований до внедрения и эксплуатации. При этом дисциплины профиля выстроены в соответствии с логикой производственного процесса разработки цифрового продукта.



В Нижегородском государственном университете им. Н.И Лобачевского на базе Факультета физической культуры и спорта открыта кафедра киберспорта. Специалист в сфере игровой индустрии и киберспорта превращает свое хобби в заработок — получает профессиональные навыки по работе с организацией турниров, команд, площадок, медиа. Обучение основано на разборе реальных кейсов развития в игровой индустрии и составлении индивидуального плана развития студентов.



В 2022 году в Вятском государственном университете (Киров) в составе Института экономики и менеджмента начал работу Учебный центр Сбера. В рамках обучающей программы эксперты Кировского отделения Сбербанка специалисты Учебного центра Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк раз в неделю проводят для студентов лекции, практикумы, тренинги и деловые игры. Также студенты получат возможность проходить в банке практику, в том числе преддипломную.



В честь 1 сентября в 2022 году Сбер подарил новое коворкинговое пространство студентам и преподавателям Удмуртского государственного университета. Пространство коворкинг-центра позволяет проводить мероприятия, тренинги, мастер-классы, творческие вечера и выступления, совещания, рабочие встречи и организовывать условия для проектной деятельности. Помимо этого, площадка коворкинг-центра является общественным местом и способствует приобретению полезных контактов, формирует позитивное отношение и устойчивую мотивацию для развития.



В рамках реализации соглашения между Владимирским отделением Сбербанка и Владимирским филиалом Финансового университета при правительстве РФ, Сбер провел конкурс стартапов для студентов «ESG: кейс-чемпионат». Так, с сентября по ноябрь 2022 года под кураторством руководителей Сбера студенты разрабатывали свои проекты, проходили обучение по ESG и проектной деятельности, участвовали в мастер-классах от предпринимателей Владимирской области. В финал конкурса прошли 5 команд, которые предложили проекты по созданию эко-троп и обустройству парка Дружба во Владимире, внедрению исламского банкинга и финансовой клиники, созданию благотворительного фонда для животных и инвестиционной компании.



В 2022 году Сбер стал стратегическим партнером студенческой школы финансовой грамотности #PROFinance, организованной профсоюзной организацией НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. В рамках образовательного блока, посвященного финансам, для студентов выступили спикеры Нижегородского отделения Сбербанка, по итогам проект решили сделать ежегодным.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Наши вузы готовят специалистов, формируя основу — кадровый потенциал для развития регионов, в том числе усиливая команду Сбера. Поэтому наше взаимодействие с учебными заведениями строится по разным направлениям — образовательный процесс, научно-исследовательская работа, цифровизация, инфраструктурные проекты. Также мы привлекаем преподавательский состав и студентов к нашим общественным — спортивным, экологическим, благотворительным — проектам. Мы реализуем мощную образовательную повестку, предлагая множество проектов и программ. Сегодня Сбер присоединяется к поздравлениям и желает всем студентам интересного и насыщенного пути!»