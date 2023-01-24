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Туристический поток по России вырос на 8%

18:56, 24.01.2023
Туристический поток по России вырос на 8%
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Турпоток по России приближается к доковидным показателям и за год вырос на 8%, составив порядка 62 миллионов человек, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

— Выходим практически на доковидный уровень, несмотря на закрытие южных аэропортов.

В прошлом году число организованных туров по России выросло на 16% к 2021 году. Доля таких туров достигла 30%.

realnoevremya.ru/Илья Репин
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

По России за период зимних каникул показатель турпотока вырос на 10—15% за год, до более 12 миллионов человек. Не меньшим спросом у туристов пользовались и отели. Он подчеркнул, что в среднем они были загружены на 70—95%.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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