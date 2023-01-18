В казанском крематории собираются проводить до 7 тыс. кремаций в год

Стало известно, что казанский крематорий будет рассчитан на 7 тысяч кремация в год. Об этом на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана сообщила его глава — Талия Минуллина.

— Осуществлен подбор земельного участка, планируем рассмотреть проект на очередном заседании инвестиционного совета, — подчеркнула она.

Добавим, что в начале декабря был определен земельный участок под первый в республике крематорий. Минуллина сообщила, что на ближайшем заседании инвестиционного совета будет рассмотрен проект строительства крематория, сейчас исполком Казани с инвестором обсуждают все необходимые вопросы.

По словам главы агентства, окупаемость проекта составит 7 лет, объем инвестиций — более 180 млн рублей, также будет создано 50 рабочих мест. В год здесь будут проводить порядка 7 тысяч кремаций.

В России на сегодняшний день существует более 30 крематориев, из которых четыре расположены в Москве, сказала Минуллина. Из Казани для проведения процедуры тела вывозятся в Нижний Новгород. Ежегодно этот поток растет на 10% в год.

— Это выгодно для инвестора, экологично для сохранения природы, дешевле и проще стандартных способов для населения, — резюмировала она.

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Илина Хакимова