В Татарстане задержали наркокурьера с 13 кг «синтетики»

Фото: пресс-служба МВД России по Татарстану

В Татарстане задержали 34-летнего жителя Ростовской области, который пытался провезти транзитом 13 кг синтетических наркотиков. Мужчину задержали на стационарном посту полиции на въезде в Набережные Челны, сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Наркокурьера остановили для проверки документов. Он заметно нервничал, в связи с чем автоинспекторы решили осмотреть легковушку и личные вещи. В дорожной сумке гражданина полицейские обнаружили и изъяли 13 полимерных пакетов с запрещенными веществами — дальнейшая экспертиза показала, что это мефедрон массой более 3,9 кг и PVP (более 8,7 кг).

Правоохранители считают, что мужчина забрал партию наркотиков в Московской области и должен был распространить ее более мелкими дозами через закладки в Ижевске, Уфе, Оренбурге и Челябинске.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

На прошлой неделе Управление ФСИН по РТ сообщило о пресеченной попытке «воздушной» доставки наркотиков в казанскую колонию №2. Рядом с режимным объектом задержали 27-летнего стрелка из арбалета, у которого при досмотре была обнаружена стрела с примотанным липкой лентой свертком с запрещенными веществами.

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Маргарита Головатенко