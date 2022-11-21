Врач назвала 10 полезных для иммунитета продуктов

При нехватке йода страдает весь организм. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Елена Парецкая. В интервью с «Доктор Питер» она назвала 10 продуктов, восполняющих запас этого вещества.

Специалист отметила, что при нехватке йода страдает весь организм. У людей снижается уровень иммунной защиты и работоспособность.

По словам врача, при нехватке йода в организме следует употреблять клюкву, клубнику, чернослив, креветки, треску, тунец, индейку, картофель с кожицей, белую фасоль и морскую капусту.

Фото: pixabay.com

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что спреи и капли от насморка могут нанести человеческому организму непоправимый вред. По его словам, часто применять препарат не рекомендуется. Оптимальный вариант — пользоваться им около 3-4 дней.



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Елизавета Пуншева