В Казани затор на улице Николая Ершова растянулся почти на 2 километра

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Этим утром в Казани на улице Николая Ершова образовалась пробка длиной почти в 2 километра. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Затор начинается на пересечении улиц Сибирский тракт и Пионерская, а заканчивается у автобусной остановки возле Кооперативного института. Также пробка образовалась на улице Космонавтов. В целом дорожная ситуация по городу оценивается в 5 баллов.

Вместе с этим движение затруднено на улицах Марселя Салимжанова, Тихомировна, Губкина, Пушика и Татарстан.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В прошлую пятницу вечером в Казани наблюдались пробки в 8 баллов.

Тогда в городе произошло несколько ДТП — на Кировской дамбе, на ул. Саид-Галеева, просп. Универсиады, ул. Академика Сахарова. По две аварии — на ул. Пушкина и ул. Вишневского. Еще ДТП — на перекрестках ул. Аделя Кутуя и ул. Гвардейской, ул. Арбузова и Сибирский тракт.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин