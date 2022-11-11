В Казани в пятницу вечером наблюдаются 8-балльные пробки
В пятницу вечером в Казани наблюдаются пробки в 8 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндескс.Карты».
В городе произошло несколько ДТП — на Кировской дамбе, на ул. Саид-Галеева, просп. Универсиады, ул. Академика Сахарова. По две аварии — на ул. Пушкина и ул. Вишневского. Еще ДТП — на перекрестках ул. Аделя Кутуя и ул. Гвардейская, ул. Арбузова и Сибирский тракт. Движение на этих участках сильно затруднено.
В пробках стоят ул. Ташаяк, ул. Татарстан, л. Марселя Салимжанова, ул. Большая Красная, ул. Н. Ершова, ул. Баки Урманче, просп. Победы и Мамадышский тракт, ул. Ломжинская.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым