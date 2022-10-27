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Президент России поделился, что все время думает о потерях при военной операции

18:15, 27.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Президент России поделился, что все время думает о потерях при военной операции
Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин рассказал, что все время думает о потерях при специальной военной операции, об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— У нас есть издержки и, прежде всего, это касается СВО, есть экономические потери, но есть огромные приобретения, — сказал он.

Путин заявил, что на Западе нет «никакого единства». Он призвал Запад не сваливать все на козни Кремля и «включить мозги»:

— Так называемый Запад в последние годы и последние месяцы предпринял целый ряд шагов для обострения, они всегда играют на обострение: это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, уничтожение европейских газопроводов, — сказал президент.

Также российский лидер заявил, что Россия сама выбирает, на каких принципах будет строить общество. Он отметил, что впереди «самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны».

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Маргарита Головатенко
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:52
    Я не понял о каких потерях идёт речь? Это он про людей, или про деньги? Издержки операции - это что?
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  • Анонимно 19:05
    читаем Пушкина
    Царские палаты» Борис Годунов произносит монолог («Достиг я высшей власти»), завершающийся словами:

    Как молотком стучит в ушах упрёк,
    И всё тошнит, и голова кружится,
    И мальчики кровавые в глазах...
    И рад бежать, да некуда... ужасно!
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