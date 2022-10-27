Президент России поделился, что все время думает о потерях при военной операции

Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин рассказал, что все время думает о потерях при специальной военной операции, об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».



— У нас есть издержки и, прежде всего, это касается СВО, есть экономические потери, но есть огромные приобретения, — сказал он.

Путин заявил, что на Западе нет «никакого единства». Он призвал Запад не сваливать все на козни Кремля и «включить мозги»:



— Так называемый Запад в последние годы и последние месяцы предпринял целый ряд шагов для обострения, они всегда играют на обострение: это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, уничтожение европейских газопроводов, — сказал президент.

Также российский лидер заявил, что Россия сама выбирает, на каких принципах будет строить общество. Он отметил, что впереди «самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны».

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Маргарита Головатенко