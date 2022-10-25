Минобрнауки хочет освободить вузы от обязательной эвакуации при угрозе теракта

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В России могут скорректировать требования антитеррористической защищенности подведомственных вузов и научных организаций — сделать это планируют, обязав администрации учреждений при угрозе теракта или его совершении исходить из ситуации и руководствоваться алгоритмами, проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Минобрнауки России предлагает изменить пункт 46 требований, в соответствии с которым в случае угрозы теракта должностное лицо обязано «принять меры, направленные на выполнение работниками, обучающимися, иными лицами, находящимися на объекте, и подразделением охраны объекта мер, установленных порядком (алгоритмом) их действий в случае обнаружения угрозы совершения или получения информации об угрозе совершения террористического акта».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В пояснительной записке сказано, что сейчас единственная определенная в требованиях форма реагирования администрации на любой вид угрозы — эвакуация с объекта сразу после ее получения.

— Отсутствие нормативного закрепления вариативности действий администрации объекта (территории) при угрозах не позволяет принимать решения о необходимости проведения эвакуации с учетом реалистичности угрозы и реализуемых на объекте (территории) мер антитеррористической защищенности, — сказано в пояснительной записке.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Министерство планирует дополнить требования тремя положениями, касающихся действий работников, обучающихся, сотрудников охранных организаций и администраций. Проект разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Сообщения с угрозами, в том числе о минировании, периодически поступают в учебные учреждения — в основном угрозы анонимные. В Казани в последний раз подобные сообщения поступили сразу в несколько школ 19 октября.

На прошлой неделе по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в 246 организациях — вузах и их филиалах, колледжах и детских садах, прошла проверка систем безопасности и реагирования. Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко