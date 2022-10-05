Минздрав организует диспансеризацию детей в присоединенных регионах России
Минздрав России организует профилактические осмотры и диспансеризацию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
— Сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика развития хронических заболеваний является сегодня одной из важнейших задач, — приводит ТАСС его слова.
Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Он же назначил временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых регионов страны.
В России по распоряжению Владимира Путина также опубликуют обновленный текст Конституции страны с поправками о новых регионах с учетом вхождения в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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