В Казани отремонтируют Центр информационных технологий МВД по Татарстану

Как выяснило «Реальное время», Центр информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану на улице Дзержинского в Казани ожидает ремонт. Здание располагается прямо через дорогу от парка «Черное озеро». На работы выделено чуть менее 600 тысяч рублей, их планируется завершить до 1 декабря этого года.

Из предоставленной информации следует, что текущие ремонтные работы затронут стены, полы и потолки здания, а также санузлы. Так, предполагается окрасить около 15,6 кв. м стен и установить 58 кв. м керамической глазурованной плитки для внутренней облицовки. Еще 15,3 кв. м пола покроют керамогранитной плиткой. Также в здании установят натяжные полотки.

Фото: скриншот Google.Maps

Также в здании заменят оборудование в санузлах: установят по четыре комплекта раковин и умывальников, три душа, а также поменяют туалеты. Кроме того, собираются заменить и канализационные трубы. Еще отремонтируют дверные проемы.

Напомним, капитальный ремонт ждет еще одно здание МВД — клиника медико-санитарной части в Набережных Челнах. Работы пройдут на территории двора и в помещениях медицинского учреждения. На эти цели выделено чуть больше одного миллиона рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров