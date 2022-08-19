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В Татарстане выявили 109 новых случаев COVID-19

11:08, 19.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 109 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 109 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 155 294.

Госпитализировали 71 пациента с COVID-19, выздоровели — 8 человек. С начала пандемии вылечились 150 599 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новых случаев смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано. Всего в Татарстане COVID-19 унес жизни 1 998 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 19 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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