В Татарстане выявили 109 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 109 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 155 294.

Госпитализировали 71 пациента с COVID-19, выздоровели — 8 человек. С начала пандемии вылечились 150 599 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новых случаев смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано. Всего в Татарстане COVID-19 унес жизни 1 998 человек.



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Татьяна Леухина