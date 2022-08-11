Территория Татарстана немного увеличилась после уточнения границ с Оренбургской областью

В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о прохождении границы между Татарстаном и Оренбургской областью. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по республике.

Общая протяженность границы составила 195 километров. Граница проходит по территории лесных массивов, водных источников и частично — по сельхозугодьям. После уточнения данных территория Татарстана немного увеличилась.



Процесс установления проходил на основе архивных данных, сведений из ЕГРН, картографических материалов 1990-х годов и ортофотопланов 2008—2019 годов. Также во внимание были приняты интересы местного населения двух регионов.



В июне министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин сообщал, что Татарстан установил границы с Чувашией и Башкирией.



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Татьяна Леухина