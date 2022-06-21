Новости общества

06:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 22 июня

12:47, 21.06.2022
Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 22 июня
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — грозы, сильный ветер и туман. Об этом жителей предупредили в Главном управлении МЧС России по республики.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью в среду, 22 июня, в Татарстане ожидается туман. Днем возможны грозы с кратковременными усилениями ветра. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. Ожидается умеренный западный ветер. Местами возможны сильные порывы — до 15—17 м/с.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также