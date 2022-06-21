Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 22 июня

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — грозы, сильный ветер и туман. Об этом жителей предупредили в Главном управлении МЧС России по республики.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью в среду, 22 июня, в Татарстане ожидается туман. Днем возможны грозы с кратковременными усилениями ветра. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. Ожидается умеренный западный ветер. Местами возможны сильные порывы — до 15—17 м/с.



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Татьяна Демина