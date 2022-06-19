Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 20 июня

В Татарстане в понедельник, 20 июня, ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, грозы ожидаются в Татарстане местами. Порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с, днем локально до 23 м/с.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем локально сильный. Местами гроза.



Напомним, метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18°С. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.

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Татьяна Демина