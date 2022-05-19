Небензя предположил, что Украина может расплачиваться с Западом зерном за поставки оружия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предположил, что Украина расплачивается зерном за поставляемое западными странами вооружение. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, зерно, согласно заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится с Украины железнодорожными эшелонами и баржами по Дунаю. Небензя добавил, что у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран.

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В конце апреля в Минобороны России заявили, что ежедневно Украина поставляет продовольствие Румынии в обмен на оружие. На тот момент из страны вывезли около 20 млн тонн продукции.



В середине апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, что Россия и Украина производят 30% общемировой продукции пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Сельхозпродукция, которую поставляют эти страны, — главный источник питания для самых бедных жителей планеты. Он заявлял, что конфликт на Украине является «тихой атакой» на развивающиеся страны, он грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд жителей Земли.

Дарья Акимова