Дерипаска считает, что в России необходимо сократить госаппарат и число силовиков

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить в два раза госаппарат, а также правоохранительные и силовые структуры. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Эксперт».

— Зачем он [госаппарат]? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново, — сказал он.

По мнению Дерипаски, силовые и правоохранительные структуры нужно уменьшить в три-пять раз и оставить только армию и флот.

Бизнесмен также задался вопросом о необходимости в России ст. 159 и 160 УК о мошенничестве и присвоении или растрате. Дерипаска считает, что на уровне Конституции необходимо освободить российских предпринимателей «от всего», снизить транзакционные издержки, налог на добавленную стоимость и уйти от импортных ограничений на оборудование.

В начале апреля он заявлял, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет. По его мнению, нужно развивать экспорт, найти новые рынки за 4—5 лет. Также Дерипаска отметил, что нужно вернуться к рыночным отношениям и отказаться от госкапитализма.

Татьяна Леухина