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Дерипаска считает, что в России необходимо сократить госаппарат и число силовиков

04:26, 17.04.2022 3
Дерипаска считает, что в России необходимо сократить госаппарат и число силовиков
Фото: скриншот / youtube.com

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить в два раза госаппарат, а также правоохранительные и силовые структуры. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Эксперт».

— Зачем он [госаппарат]? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново, — сказал он.

По мнению Дерипаски, силовые и правоохранительные структуры нужно уменьшить в три-пять раз и оставить только армию и флот.

Бизнесмен также задался вопросом о необходимости в России ст. 159 и 160 УК о мошенничестве и присвоении или растрате. Дерипаска считает, что на уровне Конституции необходимо освободить российских предпринимателей «от всего», снизить транзакционные издержки, налог на добавленную стоимость и уйти от импортных ограничений на оборудование.

В начале апреля он заявлял, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет. По его мнению, нужно развивать экспорт, найти новые рынки за 4—5 лет. Также Дерипаска отметил, что нужно вернуться к рыночным отношениям и отказаться от госкапитализма.

Татьяна Леухина
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    В 90-х была полная свобода бизнеса. Хочу плачу налоги, хочу нет. Хочу плачу зарплаты, хочу нет. Оно нам надо?
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  • Анонимно 17 апр
    Человек ничего сам не создал. Хапнул по-блату крутейшую ренту, и жрет халяву уже 30 лет. По-хорошему, ему бы в тюремной самодеятельности место, а не на экономических форумах.
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  • Анонимно 17 апр
    Ну, да, он же умный. Может, для начала сам от денег откажется, пример покажет? А хрущ вселится, на автобусе поездит.
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