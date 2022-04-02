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Агентство Fitch отозвало рейтинги 20 региональных органов власти России — в их числе Татарстан

07:57, 02.04.2022
Агентство Fitch отозвало рейтинги 20 региональных органов власти России — в их числе Татарстан
Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался в числе российских регионов, рейтинги которых отозвало международное рейтинговое агентство Fitch. Также в список попали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Красноярский, Ставропольский и Алтайский края, республики Марий Эл, Башкортостан и другие.

В общей сложности Fitch Ratings отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских местных и региональных органов власти. В том числе отозваны долговые рейтинги региональных органов власти, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Недавно Татарстан оказался в числе регионов, рейтинги которых отозвало международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service. Наряду с республикой, рейтинги отозваны у Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Волгограда, Московской области, Башкортостана, Чувашии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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