Рябков: США ведут дело к разрыву дипломатических отношений с Россией

США ведут дело к разрыву дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона не заинтересована во взаимном закрытии диппредставительств с США. Он отметил, что данные каналы коммуникации в нынешней обстановке являются востребованными.

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— Мы требуем прекращения демонизации России. Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне, — цитирует замглавы МИД РФ ТАСС.

Также сегодня Рябков заявил, что Россия сможет адаптироваться к американским санкциям. По его словам, ограничительные меры и давление США «не оказывают никакого влияния» на решимость РФ двигаться к достижению целей, стоящих перед спецоперацией, а также адаптироваться к обстоятельствам, связанным с санкциями.



Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации. По его мнению, в настоящее время РФ предпринимает действия, которые якобы «ставят под сомнение ее открытость к сохранению этих линий коммуникации».



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Диана Жиленкова