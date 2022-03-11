Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -10 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -9..-7 градусов, в Набережных Челнах -10..-8 градусов, в Альметьевске -10..-8 градусов, в Чистополе -8..-6 градусов, в Буинске -9..-5 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что с воскресенья в столице республики ожидается потепление. По словам специалиста, положительные температуры могут появиться уже в середине второй половины декады месяца.



Диана Жиленкова