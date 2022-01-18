В Казани запускают бесплатные экскурсии по театру им. Камала

В Казани с 20 января запускают бесплатные экскурсии по Татарскому государственному Академическому театру им. Галиасгара Камала. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Участники экскурсии увидят большую и малую сцены, закулисную часть, мемориальный кабинет Галиасгара Камала, историческую выставку и картинную галерею. Также они посетят гримерную, пошивочную и реквизиторскую, где можно будет пообщаться с театральными работниками и примерить сценический костюм. Проводить экскурсию будет народная артистка Татарстана Луара Шакирзянова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Экскурсия на русском языке состоится 20 января в 14:00. 3 февраля в 14:00 мероприятие пройдет на татарском языке, 17 февраля в это же время — на русском. Экскурсия длится час.

В конце ноября прошлого года в Казань прибыли восемь финалистов международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра им. Камала. Финалисты должны представить концепцию нового здания 20 января 2022 года. Итоги подведут 3 февраля.



Татьяна Леухина