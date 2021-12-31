У 4 из 10 жителей России в 2021 году жизнь ухудшилась

Фото: Максим Платонов

39% из 1600 россиян, принявших участие в опросе портала SuperJob, признались в том, что 2021 год оказался для них хуже, чем 2020. В июле тех, кто летом 2021 жил хуже, чем летом 2020, было на треть меньше. В качестве причин уныния сейчас респонденты называют рост цен или болезнь: «тяжело переболел ковидом».

Каждый четвертый признался, что для него ничего не изменилось, а 23% радуются тому, что в 2021 году хотя бы не было жесткого карантина, как весной 2020, поэтому уходящий год для них точно лучше, чем прошлый.



Мужчины чаще, чем женщины, признавались в том, что 2021 получился тяжелым (41% против 37% соответственно). Люди старше 45 лет видят ситуацию в пессимистичном свете чаще (тех, для кого 2021 был хуже предыдущего года, в этой возрастной выборке 44%).



Между тем, например, мэр Набережных Челнов, подводя итоги уходящего года, сообщил, что ситуация в экономике постепенно выходит на докризисный уровень.



Людмила Губаева