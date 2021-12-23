Путин: до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией. По словам главы государства, страна не могла отказать жителям полуострова в том, чтобы взять их «под крыло».



Путин считает, что на Украине русских и русскоязычных «выдавливают с их исторических территорий».

— Мы должны думать о перспективах своей безопасности, как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда долбанут, — заявил Путин.

Единственным вариантом урегулировать ситуацию на Донбассе он назвал исполнение Минских соглашений.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

