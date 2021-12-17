Матвиенко попросила оснастить российские школы и детсады отечественными музыкальными инструментами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга России Дениса Мантурова полностью оснастить все российские общеобразовательные, музыкальные школы и детские сады музыкальными инструментами, произведенными в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, Минкульт и Минпромторг РФ наполовину оснастили детские школы искусств и все училища в сфере культуры страны музыкальными инструментами отечественного производства. Всего в них было поставлено 4 тысячи пианино, больше 3 тысяч духовых инструментов и почти 2,5 тысячи ударных инструментов.
Матвиенко предложила активно поддерживать эту отрасль и напомнила, как в 2016 году известный российский пианист Денис Мацуев сказал, что в России нет ни одного завода или фабрики по производству роялей или пианино. На сегодняшний день ситуация изменилась, как считает политик.
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