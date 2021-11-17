Суд в Казани арестовал еще одного подозреваемого в убийстве из ОПГ «Борисково»

Советский суд Казани арестовал еще одного участника ОПГ «Борисково» — Андрея Нейдерова. Его подозревают в убийстве, которое произошло 9 мая 1993 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Нейдерова арестовали до 8 декабря. На прошлой неделе 10 ноября суд заключил под стражу по тому же делу Виталия Фадеева. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 15, п. п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно суд арестовал Айрата Аюпова, подозреваемого в убийстве 1997 года по делу «Тукаевских». Его заключили под стражу сроком на 1 месяц 27 суток — до 8 января 2022 года, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РТ.

Маргарита Головатенко