Суд в Казани арестовал еще одного подозреваемого в убийстве из ОПГ «Борисково»
Советский суд Казани арестовал еще одного участника ОПГ «Борисково» — Андрея Нейдерова. Его подозревают в убийстве, которое произошло 9 мая 1993 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
Нейдерова арестовали до 8 декабря. На прошлой неделе 10 ноября суд заключил под стражу по тому же делу Виталия Фадеева. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 15, п. п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР.
Недавно суд арестовал Айрата Аюпова, подозреваемого в убийстве 1997 года по делу «Тукаевских». Его заключили под стражу сроком на 1 месяц 27 суток — до 8 января 2022 года, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым