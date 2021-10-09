Власти регионов ПФО предложили законодательно закрепить мониторинг соцсетей на контент, опасный для детей

Законодатели регионов Приволжского федерального округа (ПФО) предложили закрепить в нормативно-правовых актах возможность мониторинга соцсетей на деструктивный контент для молодежи. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев.

Мониторить соцсети детей и подростков предлагается для дальнейшей профилактической работы с ними.

Фото: kzn.ru

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров отмечал, что недостаточное внимание к проблемам молодежи приводит к возрастанию влияния деструктивных сил, что приводит к трагедиям.

Также в полпредстве считают, что необходимо формировать позитивную молодежную повестку в СМИ и интернете, пишет ТАСС.

После стрельбы в казанской гимназии в Московской области начали проверять соцсети школьников и студентов с целью выявить возможные признаки их асоциального поведения.



Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская отмечала, что вычислить намерения казанского стрелка по соцсетям было невозможно.

На этой неделе в Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя области по статье «Публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет» после того, как он опубликовал в соцсетях пост с фотографиями казанского и пермского стрелков Ильназа Галявиева и Тимура Бекмансурова.



Татьяна Леухина