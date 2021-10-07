Выборы президента России в 2024 году обойдутся в 33,2 млрд рублей — много это или мало?

Расходы Центризбиркома на организацию выборов президента России 2024 года дополнительно повысятся на 13,42 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022—2024 годы, пишет РБК.

В прошлом году правительство уже зарезервировало на эти цели 19,8 млрд рублей. Таким образом, общие расходы на выборы главы государства составят 33,2 млрд рублей. Они могут стать самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении.

По словам экспертов, выделение дополнительных средств на организацию выборов может быть связано с расширенным внедрением электронного голосования в 2024 году.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года заявил, что пока не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году.

«Но формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать — посмотрю», — добавил он, имея в виду принятую летом 2020 года поправку в Конституцию, благодаря которой произошло обнуление президентских сроков.

Фото: Максим Платонов

33,2 млрд рублей на выборы президента России в 2024 году — это:

$457,5 млн, или €395,5 млн, по курсу на сегодня.

или по курсу на сегодня. В два с лишним раза больше , чем потратили на выборы президента России в 2018 году — 14 млрд рублей.

, чем потратили на выборы президента России в 2018 году — 14 млрд рублей. Дороже выборов 2004 года в 13 раз — тогда на них ушло 2,56 млрд рублей.

— тогда на них ушло 2,56 млрд рублей. Выборы в Государственную думу 2021 года обошлись более чем на 10 млрд дешевле — ни них выделяли 21,4 млрд рублей.

— ни них выделяли 21,4 млрд рублей. На обеспечение работы нижней палаты парламента в 2022—2024 годах уйдет всего на 3 млрд больше — 36,6 млрд рублей.

— 36,6 млрд рублей. В 10 раз меньше расходов на президентскую гонку в США в прошлом году — они составили $5,2 млрд. В выборах, напомним, победил Джо Байден.

расходов на президентскую гонку в США в прошлом году — они составили $5,2 млрд. В выборах, напомним, победил Джо Байден. Четыре избирательные кампании в бундестаг ФРГ в этом году — выборы прошли 26 сентября и обошлись бюджету в €107 млн. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).



в этом году — выборы прошли 26 сентября и обошлись бюджету в €107 млн. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Дороже внеочередных выборов президента Киргизии в 70 раз — они состоялись 10 января 2021 года после политического кризиса в октябре 2020 года, приведшего к отставке Сооронбая Жээнбекова. Расходы составили 549 млн, или 469 млн рублей.

Дарья Пинегина