В Нижнекамске пройдет крестный ход 14 октября

В Нижнекамске 14 октября состоится крестный ход, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Крестный ход начнется в 9:30 от храма Покрова Божией Матери в селе Большое Афанасово, далее он пройдет по улицам Вокзальной, Корабельной на проспект Мира к храму Рождества Христова. Оттуда — на ул. Мурадьяна до храма Воскресения Христова и до Красного Ключа (храм Казанской иконы Божией Матери).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сопровождать верующих будут экипажи ДПС, полицейские, медики. От храма в селе Большое Афанасово за верующими будет ехать автобус. Все участники крестного хода должны по возможности соблюдать дистанцию, находиться в масках.



На прошлой неделе мэрия Казани опубликовала постановление со списком дорог, которые перекроют 4 ноября из-за проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.



Татьяна Леухина