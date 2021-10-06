В Нижнекамске пройдет крестный ход 14 октября
В Нижнекамске 14 октября состоится крестный ход, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.
Крестный ход начнется в 9:30 от храма Покрова Божией Матери в селе Большое Афанасово, далее он пройдет по улицам Вокзальной, Корабельной на проспект Мира к храму Рождества Христова. Оттуда — на ул. Мурадьяна до храма Воскресения Христова и до Красного Ключа (храм Казанской иконы Божией Матери).
Сопровождать верующих будут экипажи ДПС, полицейские, медики. От храма в селе Большое Афанасово за верующими будет ехать автобус. Все участники крестного хода должны по возможности соблюдать дистанцию, находиться в масках.
На прошлой неделе мэрия Казани опубликовала постановление со списком дорог, которые перекроют 4 ноября из-за проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.
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